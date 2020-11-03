Москва, , 04:50 — REGNUM Наибольшую защиту от коронавируса могут получить те, кто уже переболел COVID-19, получив антитела, а затем сделал прививку, сообщил 2 ноября российский врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире радио Sputnik.

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«Даже те люди, которые переболели ковидом и у которых есть антитела, для них вакцина будет служить ревакцинацией», — сказал он.

По словам Болибока, организм таких людей сначала среагирует на антиген, поэтому у них уровень титр антител поднимется еще выше, и, соответственно, они получат ещё больше защиты от коронавируса.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщали, что длительные последствия от заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, остаются неизвестными.

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