Магадан, Магаданская область, , 04:37 — REGNUM Магаданская область 3 ноября присоединится к международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Диктант приурочен ко Дню народного единства. Жители Колымы смогут оценить уровень своей этнографической грамотности, проверить знания о народах, проживающих в России и в регионе.

В этом году организаторы дали возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.

«Задания будут опубликованы 3 ноября в 00 часов 01 минуту по московскому времени на официальном сайте Большого этнографического диктанта», — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году 1 ноября жители Якутии практически одними из первых в России написали «Большой этнографический диктант». Всего для участников международной просветительской акции в республике было организовано более 300 площадок.