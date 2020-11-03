Москва, , 04:30 — REGNUM В ходе видеоконференции президента РФ Владимира Путина с участниками финала Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» девушка из Благовещенска Амурской области Елизавета Долженкова исполнила по просьбе главы государства песню о России «Умывает красно солнышко», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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15-летняя школьница рассказала Владимиру Путину о своём участии в «Большой перемене» и попросила организаторов разнообразить кастинги, добавить «Ералаш» и КВН.

«Я хочу сказать, что «Большая перемена» — это по-настоящему творческий в первую очередь конкурс и креативный, потому что все мероприятия, все события и кейсы требуют креативности и творческого подхода», — сказала Елизавета.

Она рассказала, что с пяти лет занимается народной музыкой и в этом году заканчивает музыкальную школу.

«Лиза, у Вас в руках микрофон, мы Вас все очень хорошо слышим, можете нам чуть-чуть спеть?», — попросил Путин Елизавету.

Девушка исполнила, а капела строчки из песни «Умывает красно солнышко».

«Если бы вы были рядом, я бы с удовольствием Вас обнял и расцеловал», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс «Большая перемена» должен стать ежегодным, чтобы расширить возможности его участников. Об этом 2 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проводится в МЦД «Артек».