Владивосток, , 04:14 — REGNUM Практически все мероприятия, посвящённые Дню народного единства, пройдут на Дальнем Востоке в онлайн-формате — эпидситуация по коронавирусу в регионах очень серьёзная.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Читайте также: Кремль отменил торжественный приём 4 ноября

Так, 4 ноября с 17:00 до 21:00 по местному времени в Приморье ( 10:00—14:00 по мск) пройдёт прямая трансляция из праздничной студии в эфире YouTube-канала.

В конце каждого часа — онлайн-квиз «Лабиринты времени». Зрителям предложат ответить на вопросы о Дальнем Востоке и получить памятные призы.

В программе будет много сюжетов о ярких представителях народов России со всего Дальнего Востока. Представители разных народов в едином видеоклипе исполнят гимн России.

Урок истории ко Дню народного единства проведут историки-краеведы. Представители народов России научат зрителей эфира здороваться, благодарить и произносить своё имя на разных языках.

Народные умельцы проведут мастер-классы «День народного творчества» и раскроют секреты изготовления сувениров разных народов.

Не менее интересными будут и мастер-классы «Секреты национальной кухни» от ведущих шеф-поваров, которые представят национальные блюда народов Дальнего Востока.

Сказки, стихи и легенды расскажут носители культуры в литературной гостиной «Вместе мы едины». Творческие коллективы исполнят народные номера в программе «Символы России».

Народы Дальнего Востока покажут национальные костюмы, а танцевальные коллективы исполнят «Хоровод дружбы».

Ведущие артисты Приморских театров исполнят отрывки из классической литературы, раскрывающие День народного единства в программе «Театральные истории».

В рубрике «Игры народов России» носители культуры научат зрителей, как играть в национальные игры на ловкость, внимание и смекалку. Кроме того, в эфире будут прямые включения с улиц городов Приморья с поздравлениями от жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году торжественный приём в Кремле по случаю Дня народного единства не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.