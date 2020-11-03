Якутск, , 03:59 — REGNUM Власти Якутии утвердили распределение в 2020 году субсидий из госбюджета республики местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания всех учеников начальных классов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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На 2020 год на горячее питание из федерального бюджета выделено более 419,8 млн рублей, из регионального — свыше 36,5 млн рублей.

При распределении субсидий учитывался размер потребительской корзины с учётом территориальной особенности. Меню составлено с учётом санитарных требований и возраста учеников.

В начальных классах Якутии обучается более 62 тыс. детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в департаменте образования Ярославской области назвали недопустимой ситуацию, когда в одной из школ региона отсутствует горячее питание. В отношении директора учебного заведения начата служебная проверка.