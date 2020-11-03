Амман, , 03:43 — REGNUM В Иордании за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 5877 человек, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

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Таким образом, в Иордании общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 81 743.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее рекордное число инфицированных в Иордании выявлялось 28 октября — тогда в стране зафиксировали 3800 случаев заражения. При этом заболеваемость коронавирусной инфекцией в королевстве продолжает расти. Отмечалось, что большая часть пациентов получает лечение дома на самоизоляции.

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