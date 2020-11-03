Тегеран, , 08:45 — REGNUM 2 ноября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 440 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 35 738. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Садат Лари отметила, что с учётом 440 новых жертв их общее число по стране возросло до 35 738. «За последние 24 часа было обнаружено около 8289 новых случаев заражения коронавирусом, около 3023 человек госпитализированы», — сообщила она.

Пресс-секретарь подчеркнула, что в общей сложности 628 780 иранцев подверглись заражению вирусом, при этом 491 247 из них выздоровели и выписались из больниц. «Еще около 5315 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — заявила она.

По словам Лари, до сих пор в Иране было проведено 5 001 422 обследования на наличие вируса.