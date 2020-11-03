Красноярск, , 02:33 — REGNUM Во вторник, 3 ноября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, температура воздуха —2… +1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было около 0 °C.

Ночью с 3 на 4 ноября ожидается —3 °C. Небольшой кратковременный снег.

Скорость западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 742 мм рт. ст.

В среду, 4 ноября, в Красноярске до —1 °C днём и до —4 °C ночью. Небольшой снег.

В четверг, 5 ноября, в Красноярске ожидается до +2 °C днём. Ночью — до —4 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 3 ноября на дорогах в центральных и южных районах Красноярского края сохранится гололедица.