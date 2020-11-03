Сараево, , 01:45 — REGNUM Ассоциация работников и работодателей в сфере туризма и общественного питания Республики Сербской 2 ноября обратилась к президенту Милораду Додику с требованием обратить внимание на затруднительное положение, в котором они оказались во время пандемии коронавируса.

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Они подчеркнули, что 13 октября на встрече с Додиком и министрами финансов, торговли и туризма Республики Сербской, им была обещана помощь по части налоговых послаблений и выделения финансовой помощи работникам этого сектора, гостиницам и туристическим агентствам.

«Хотя нам обещали, что в течение семи дней, до проведения новой встречи все будет улажено. Ничего не произошло», — отметили в ассоциации.