Иерусалим, , 01:40 — REGNUM В Израиле количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 315 тыс., сообщает пресс-служба израильского минздрава.

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В частности, за 2 ноября на израильской территории выявили еще 693 инфицированных. Всего с начала пандемии в Израиле подтверждено 315 636 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за 2 ноября в стране скончались 26 пациентов с COVID-19. Общее число жертв болезней, вызванных новым коронавирусом, в Израиле достигло 2580.

При этом уже выздоровели 303 405 пациентов, их уже выписали из медучреждений. В настоящее время в Израиле числится 9 651 активный случай заболевания коронавирусной инфекцией. Отмечается, что 383 пациента находятся в тяжелом состоянии.