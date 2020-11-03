Сараево, , 01:45 — REGNUM Учитывая сильный рост числа инфицированных коронавирусом в Боснии и Герцеговины и тем самым огромную нагрузку на систему здравоохранения, немецкое правительство 2 ноября приняло решение пожертвовать 12 аппаратов-ИВЛ производителя «Drager» стоимостью 350 000 евро больницам по всей Боснии и Герцеговине. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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Посол Германии Маргарет Убер вместе с представителем кризисного штаба Боснии и Герцеговины Гораном Черкезом и куратором Института Восточного Сараево Владом Миовчичем, примут уже доставленное оборудование.

По этому случаю 3 ноября они планируют провести пресс-конференцию в посольстве Германии в Боснии и Герцеговине.