Сараево, , 01:44 — REGNUM В Боснии и Герцеговине 2 ноября зафиксировано 764 новых случая заражения коронавирусом, а 32 инфицированных человека скончались за последние 24 часа. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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1 ноября в Боснии и Герцеговине было проведено более полутора тысяч тестов на коронавирус. Согласно результатам данных тестов, заражение коронавирусом было подтверждено у 438 человек из Федерации Боснии и Герцеговины и у 323 из Республики Сербской. Еще три случая заражения зафиксированы в округе Брчко.

В Сараево за последние 24 часа зарегистрировано 92 новых случая заражения, в Баня-Луке — 126.