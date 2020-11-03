Анкара, , 00:59 — REGNUM По меньшей мере 95 человек погибли в Турции результате землетрясения, которое произошло 30 октября на западе страны, 2 ноября сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям государства.

Ранее сообщалось о 92 погибших и 994 получивших ранения и травмы при землетрясении. В медучреждениях Турции находятся около 143 пострадавших. На месте разрушенных строений в турецкой провинции Измир продолжаются поисково-спасательные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в Турции спасатели извлекли трехлетнего ребенка из-под завалов, образовавшихся из-за землетрясения в Измире. Всего в ходе поисковых работ было спасено 106 человек.

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