Буэнос-Айрес, , 00:28 — REGNUM Закупку по меньшей мере 15 млн доз российской вакцины от нового коронавируса «Спутник V» планируют совершить власти Аргентины, сообщает издание Vos со ссылкой на свои источники.

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Еще 10 млн доз препарата аргентинская сторона получит на безвозмездной основе. Поставка указанной партии вакцины будет произведена в декабре.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября, по информации минздрава Аргентины, в стране число случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 1 173 533.

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