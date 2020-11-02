Афины , , 23:50 — REGNUM Власти Греции объявили частичный карантин в районах Салоник и Сере из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, 2 ноября сообщает агентство Reuters.

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Официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас сообщил, что в районах вводятся ограничения на две недели. Они будут включать расширение комендантского часа, закрытие баров и ресторанов и другие меры.

1 ноября в Греции было зарегистрировано 1678 новых случаев COVID-19, общее число случаев достигло 40 929. В стране зарегистрировано 635 смертей от COVID-19.

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