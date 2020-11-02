Рим, , 23:34 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 2 ноября, в Италии умерли 39 059 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 233 (днем ранее — на 208), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Выздоровели 296 017 человек, за сутки этот показатель увеличился на 3637 (днем ранее — на 2954).

Число подтвержденных носителей выросло на 22 253 (днем ранее — на 29 907).

Было проведено чуть более 135 тысяч тестов, положительный результат — у 16,39% (накануне — 16,30%).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 731 588. В настоящее время заражены 396 512 человек (на 18 383 больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель за всё время эпидемии.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 33 раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.