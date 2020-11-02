Загреб, , 23:20 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в интервью хорватскому телеканалу 2 ноября прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране и поблагодарил медработников за их работу. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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«Что касается возможностей системы здравоохранения, то мы способны выдержать такое давление. В настоящее время мы видим, что есть признаки того, рост заражений коронавирусом замедлился. К сожалению, последствия более быстрого роста сейчас очень заметны и проявляются в росте числа смертельных случаев. Я хочу призвать общественность Хорватии не паниковать. В борьбе с коронавирусом нет необходимости паниковать. Хорватская система здравоохранения достаточно сильна, чтобы противостоять этому удару», — отметил Пленкович, добавив, что ограничительные меры в стране соответствуют динамике заболевания.

«Комендантский час не будет введён, и об этом даже не было дискуссий. Ограничительных мер, подобные карантинным, которую мы вводили этой весной, тоже не будут приняты, так как мы осознаем, к каким последствиям это может привести для экономики и нашего образа жизни», — подчеркнул Пленкович.