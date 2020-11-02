Милан, Италия, , 23:01 — REGNUM Вся экономическая и общественная деятельность в Милане должна быть немедленно остановлена, с таким призывом выступили в городском профсоюзе врачей в понедельник, 2 ноября.

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Если рост числа зараженных продолжится, справиться медики уже не смогут, сказано также в обращении.

Ранее мэр Милана и губернатор региона Ломбардия в своих выступлениях отметили, что не собираются останавливать экономику по весеннему сценарию.