Москва, , 22:28 — REGNUM Столичным властям следует снять блокирование социальных карт для поездок пожилых людей в медицинские учреждения. Об этом 2 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявила депутат Московской городской думы Екатерина Енгалычева (КПРФ).

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«Очень странно видеть, что даже в таком очевидном вопросе мэрия Москвы снова создаёт повод для метания стрел ненависти в сторону мэра. Ну раз такое недовольство поднялось, ну возьмите и отмените, пересмотрите унизительную блокировку социальных карт для части пенсионеров и многодетных семей, действительно нуждающихся в этих бесплатных, положенных им по закону поездках по городу», — сказала Енгалычева.

Парламентарий напомнила, что она и ряд других депутатов направляли обращения с соответствующими просьбами к мэру Москвы Сергею Собянину по данному вопросу.

«Но нет, не могут чиновники признать свои ошибки и быстро их исправить. И пенсионеры вынуждены за свой счёт ездить даже к врачам. А чиновники продолжают отмалчиваться и упрямо не замечать страдания самых незащищенных жителей Москвы», — заявила Енгалычева.

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