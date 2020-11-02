Москва, , 22:15 — REGNUM Социальные карты москвичей будут разблокированы для неотложных поездок. Такая информация содержится в официальном ответе прокуратуры Москвы на запрос заместителя фракции КПРФ, депутата Московской городской думы Павла Тарасова (документ имеется в распоряжении ИА REGNUM).

В Московском метрополитене Александра Просвирникова © ИА REGNUM

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В ответе прокуратуры указано, что блокировка карт произведена с целью снижения трафика в общественном транспорте для профилактики распространения коронавируса. В то же время для неотложных поездок соцкарты должны быть разблокированы, отмечают авторы документа, ссылаясь при этом на сайт правительства и мэра Москвы.

«09.10.2020 на портале mos.ru размещены сведения о том, что в случае необходимости осуществления неотложных поездок (врачебные консультации, покупка лекарств) социальные карты для нуждающихся лиц будут разблокированы», — отмечено в документе.

Напомним, что москвичи-пенсионеры массово жалуются на то, что им не разблокируют соцкарты в день записи к врачу.

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