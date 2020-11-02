Москва, , 21:36 — REGNUM Всероссийский форум «Сильные идеи для нового времени» пройдёт в этом году в российской столице, сообщили в пресс-службе фонда Росконгресс.

Такое решение принял оргкомитет по подготовке и проведению форума. Мероприятия, которые до этого проводились в городе Сочи, теперь «переезжают» в Центр международной торговли в Москве.

Форум в этом году стартует 11 ноября и продлится три дня. Мероприятия будут проходить в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Процессы, происходящие в Центре международной торговли, можно будет увидеть в ходе трансляции на официальном сайте форума.

Напомним, форум заявлен как площадка по поиску инициативных людей и «100 сильных идей, которые помогут выработать технологическую стратегию развития страны, а также найти команды, готовые приступить к реализации своих идей и проектов, тиражированию практик, способных обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях».

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