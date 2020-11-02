Токио, , 21:04 — REGNUM Правительство Японии ведет переговоры с Palantir Technologies Inc. о возможном использовании системы анализа больших данных компании для принятия политических решений. Об этом 2 ноября 2020 года сообщает The Japan Times.

Правительство Японии рассматривает возможность внедрения системы анализа больших данных на основе искусственного интеллекта (ИИ), разработанной американской фирмой для ускорения принятия политических решений. Источники из правительства сообщили, что оно начало фундаментальное исследование этого вопроса. Этот шаг отражает прогресс в технологиях ИИ и планы администрации премьер-министра Ёсихидэ Суги по продвижению цифровизации.

Упомянутая система анализа больших данных была разработана Palantir Technologies Inc., компанией, основанной в 2003 году.

« Мы ведем переговоры с Palantir в области обороны, национальной безопасности и управления торговлей », — сказал официальный представитель правительства Японии.

Появление разнообразного оборудования, которое можно использовать в военных целях, например, беспилотных летательных аппаратов, ставит перед Японией задачу по отслеживанию производства и закупки соответствующих частей и компонентов. Японское правительство также сталкивается с необходимостью сбора и анализа огромного объема данных о новой коронавирусной инфекции.

Технология Palantir «может помочь при решении национальных проблем», — сказал Коити Нарасаки, генеральный директор японского подразделения американской компании, очевидно, имея в виду кризис, вызванный пандемией COVID-19.

Система, разработанная Palantir, объединяет и анализирует данные, разбросанные по разным частям компании или организации, за короткий отрезок времени. В число её клиентов входят крупные финансовые учреждения США и Европы, а также такие правительственные организации США, как Центральное разведывательное управление, Министерство обороны и Министерство здравоохранения и социальных служб.

В отношении новой коронавирусной инфекции компания работает с США и европейскими странами, включая Великобританию, поставляя технологии для анализа путей заражения и запасов медицинских товаров.

По словам Нарасаки, сбор и анализ данных о серьезных глобальных проблемах, включая новую пандемию COVID-19, с помощью традиционных методов займет годы, а национальный кризис может произойтинамного раньше. Это является основным аргументом Palantir в призыве к японским правительственным учреждениямприобрести её системураннего анализа больших данных на основе ИИ. Он также указал, что компания стремится внести вклад в развитие макроэкономической и налоговой политики правительства Японии.

Нарасаки опроверг опасения официального Токио по поводу управления информацией со стороны IT-компании, заявив, что Palantir никогда не анализирует данные клиентов, таких как правительства и крупные предприятия. В отличие от услуг для индивидуальных клиентов, предоставляемых такими гигантами информационных технологий, как Google, Palantir не использует данные о клиентах в собственных интересах.

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