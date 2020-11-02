Вологда, , 20:54 — REGNUM В Вологодской области на карантине находятся 390 студентов восьми учебных заведений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, об этом на заседании оперштаба заявил губернатор региона Олег Кувшинников.

«На сегодняшний день на карантине находится 17 групп в 8 профессиональных образовательных организациях, это 390 студентов, что составляет всего 1,5% от общего числа обучающихся. В 37 детских садах на карантине 44 группы — это тоже 1,1%. В таких условиях продолжать каникулы или переходить на дистанционный формат работы считаю нецелесообразным. Что нам подтвердил и Роспотребнадзор», — заявил Кувшинников.

Напомним, вологодские власти приняли решение о досрочном начале каникул в школах области — с 19 октября.