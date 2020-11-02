Вашингтон, , 20:48 — REGNUM Рост онлайн-образования позволил появиться новому типу учителей — с искусственным интеллектом. Об этом уверенно заявляет индийский информационный портал Express Computer.

В материале, опубликованным на его странице 2 ноября 2020 года говорится о том, что настало время для помощников учителей — информационных технологий, управляемых искусственным интеллектом (ИИ). Они должны облегчить рабочую нагрузку учителя-человека в эпоху онлайн-обучения, однако такие виртуальные машины должны быть эффективными и хорошо взаимодействовать с людьми, чтобы общество могло их принять в широком смысле.

Но насколько ученики воспринимают искусственного «учителя» или ИИ-ассистента преподавателя, еще предстоит увидеть исследователям из Школы коммуникации и средств массовой информации Николсона Университета Центральной Флориды, которые работают над изучением отношения учеников к «ИИ-учителям».

Некоторые из их результатов, опубликованные в «Международном журнале о взаимодействии человека и компьютера», показали, что для того, чтобы студенты восприняли ИИ-помощника учителя, он должен быть эффективным и простым в общении.

«Есть надежда, что, поняв, как студенты относятся к ИИ-учителям, разработчики смогут спроектировать их таким образом, чтобы их можно было легко интегрировать в образовательный процесс», — сказал Джихён Ким, доцент школы и ведущий автор исследования.

ИИ-учителя могут помочь снизить нагрузку на учителя, например, отвечая на часто задаваемые вопросы учащихся — вопросы, которые часто появляются каждый семестр и становятся многочисленными в онлайн-классах с сотнями студентов.

«Чтобы использовать ИИ-учителя эффективно, нам нужно понимать отношение студентов к таким учителям, их опыт общения с ними и многое другое», — отметила Ким.

Примером ИИ-учителя является Джилл Уотсон (Jill Watson), созданная учёным из Технологического института Джорджии. Джилл «кормили» тысячами вопросов и ответов, которые обычно задают в онлайн-классе, в котором её разработчик Ашока Гоэля преподавал на протяжении нескольких лет.

Используя накопленную информацию и дополнительные настройки, Джилл в конечном итоге «научилась» точно отвечать на часто задаваемые вопросы студентов без какой-либо помощи человека, как если бы она была одним из помощников учителя.

Во время своего исследования учёные из Университета Центральной Флориды попросили респондентов прочитать новостную статью об ИИ — учителе Джилл Уотсон, а затем они опросили их об отношении к данной технологии.

Сделанный вывод о том, что ИИ-учитель, которого студенты, скорее всего, примут, оказался полезным, и что с ним легко общаться, указывает на важность наличия эффективной системы искусственного интеллекта.

«Признавая ИИ-учителя в качестве помощника для простой и повторяющейся задачи, люди-учителя смогут тратить больше времени на встречи со студентами и разработку стратегий обучения, что в конечном итоге поможет студентам учиться более осмысленно», — говорится в исследовании.

Авторы исследования надеются, что результаты их исследования помогут им найти эффективный способ включения технологии ИИ в образование.

Читайте ранее в этом сюжете: Искусственный интеллект помогает писателям-фантастам Китая