Челябинск, , 20:42 — REGNUM Горбольница №2 Челябинска больше не будет использоваться как ковидный госпиталь. Об этом заявил журналистам глава минздрава региона Юрий Семёнов.

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Как пишет Накануне.Ru, после ремонта учреждение вернут к обычной работе. Рабочим предстоит устранить последствия взрыва кислорода и пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 31 октября в кислородной будке. После ЧП 156 пациентов ковидного госпиталя были оперативно перераспределены по другим госпитальным базам. Обошлось без пострадавших.