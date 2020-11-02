Екатеринбург, , 20:40 — REGNUM Роддом в Среднеуральске (Свердловская область) станет принимать больных COVID-19, тяжелыми формами ОРВИ и пневмонией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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В структуре уверены, что данное решение не скажется на качестве оказания медпомощи роженицам. Женщин будут переправлять в Екатеринбург, пока не будет готов новый родильный дом в Верхней Пышме.

«Стоит отметить, что их число в данный момент невелико», — отмечают в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге отдали под «ковидарий» НИИ дерматовенерологии в Екатеринбурге.

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