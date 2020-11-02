Челябинск, , 20:16 — REGNUM В Челябинской области завершилось строительство новой инфекционной больницы. Сейчас подрядчик ведёт пуско-наладочные работы и заканчивает благоустройство территории, сообщает пресс-служба губернатора.

По данным строителей, уже 5 ноября все работы будут выполнены. После этого объект начнут осваивать медики.

Глава региона Алексей Текслер надеется на то, что первых пациентов больница примет 12 ноября. В ней будут пребывать больные COVID-19. Как сообщало ИА REGNUM, строить больницу начали летом.