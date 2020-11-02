Москва, , 20:13 — REGNUM Автоматическое оформление штрафов за разговор по сотовому телефону без гарнитуры во время езды и за непристёгнутый ремень, зафиксированные камерами видеонабюдения, начнётся в Москве, сообщает 2 ноября департамент транспорта российской столицы в своём телеграм-канале.

В Москве камеры, установленные на дорогах, будут отслеживать эти два вида нарушений. Камерам это позволят сделать нейросеть и big data. В тестовом режиме это нововведение уже опробовано в феврале текущего года.

Напомним, в России штраф за непристёгнутый ремень безопасности составляет одну тысячу рублей, а штраф за использование за рулём машины телефона — полторы тысячи рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Около 30% автомобилистов в России хотят увеличения штрафов для пешеходов