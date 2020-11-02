Кострома, , 18:49 — REGNUM В городе Буй Костромской области по причине «неудовлетворительного состояния здания и внутренних помещений» закрыт местный морг. В связи с этим тела усопших для патологоанатомического и судебно-медицинского исследования направляют за 100 километров в областной центр — Кострому. Местные жители возмущены происходящим, поскольку не могут похоронить умерших в положенные сроки в спокойной обстановке. О сложившейся ситуации корреспонденту ИА REGNUM рассказала депутат Костромской областной думы Ольга Дробышева.

Кладбище Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Уже три года тела буевлян без признаков насильственной смерти отправляют анатомировать в Кострому. Однако до недавнего времени морг частично продолжал работать — в нём анатомировали трупы с признаками насильственной смерти. С 1 октября 2020 года Роспотребнадзор вынес постановление приостановить работу Буйского отделения ОГБУЗ «Костромское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» из-за того, что зданию необходим ремонт. Получается, сейчас и те и другие тела для вскрытия отправляют в областной центр. Самое печальное то, что сроки транспортировки и анатомирования тел умерших в Кострому затягиваются, и родственники зачастую вынуждены ждать 5−7 дней, чтобы похоронить своих близких и переносить запланированные ранее похороны и поминки», — рассказала Дробышева.

По информации начальника ОГБУЗ «Костромское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Ларисы Кондраниной, в здании необходимо заменить приточно-вытяжную вентиляцию, отремонтировать систему водоснабжения и водоотведения, электропроводку, сантехнику, потолки, привести в порядок стены и пол.

«Тела из Буя сейчас направляют в морг областной больницы имени Королёва. Но их специалисты и так перегружены. Если бы буйский морг работал, было бы проще и костромскому моргу, и жителям Буя не пришлось бы возить близких по 100 километров туда-обратно. Я понимаю, что областной администрации нужно открывать больницы, но и морги надо готовить, поскольку смерть — неотъемлемая часть любой пандемии. Трупы не исчезнут. В любом случае их надо исследовать», — сказала Кондранина.

Жители Буя просят власти отремонтировать и вновь открыть морг. Соответствующее обращение направлено в адрес заместителя губернатора региона Ольги Ерёминой.

Первые шаги к решению проблемы уже сделаны — сейчас на средства областного бюджета проводится ремонт крыши морга. Чтобы завершить начатое, по примерным подсчётам специалистов, потребуется ещё около 3 миллионов рублей. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.

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