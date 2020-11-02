Красногорск, , 18:50 — REGNUM Расписание движения общественного транспорта будет изменено 4 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Изменения связаны с празднованием Дня народного единства. По этой причине общественный транспорт Московской области будет работать по расписанию воскресенья.

«Третьего и пятого ноября расписание меняться не будет. График работы автобусных маршрутов скорректирован для удобства жителей и гостей региона и с учетом предполагаемого снижения пассажиропотока», — отмечено в сообщении.

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