Красногорск, , 18:41 — REGNUM С 1 октября в Подмосковье было выявлено 5015 нарушений масочного режима. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

В медицинской маске Mosreg.ru

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"С 1 октября уже прошло 1415 профилактических рейдов в 59 муниципалитетах Подмосковья. Проверки проводятся в торговых центрах, на железнодорожных станциях, в магазинах и на автомобильных заправках», — отмечено в сообщении.

Надзорные мероприятия проводят сотрудники регионального Госадмтехнадзора совместно с представителями полиции, администраций и общественниками. Со всеми нарушителями проводится разъяснительная работа. Также было выявлено 2338 случаев несоблюдения социальной дистанции.

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