Вологда, , 18:37 — REGNUM Губернатор Вологодчины Олег Кувшинников вручил государственные и областные награды. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в числе награжденных — 24 медика.

«На память нам останутся эти фотографии в медицинских масках. Через несколько лет, а может десятилетий наши дети и внуки будут смотреть на эти фотографии и спрашивать: «А что это было?». Наверное, будет о чем рассказать, потому что то, что происходит сейчас — в истории нашей страны не было очень давно. Этот год доказал, что государство может в самых тяжелых условиях сконцентрировать свои усилия для помощи людям, которые попали в сложную ситуацию в период пандемии. Это потребовало от всех нас огромной концентрации сил. Чтобы люди чувствовали заботу в каждой сфере, в каждой отрасли: от медицины до социальной защиты и поддержки населения — все работают на износ», — отметил губернатор.

Всего на Вологодчине был отмечен труд 43 человек. Среди них работники промышленности и сельского хозяйства, культуры, образования, спорта и других отраслей.