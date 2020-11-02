Москва, , 18:33 — REGNUM Российский паспорт обеспечит безопасность Эдварду Сноудену и полностью защитит его от выдачи другой стране, заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM адвокат Виталий Ревзин.

Эдвард Сноуден Felipe Crespo

Эксперт прокомментировал намерение бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления США Эдварда Сноудена получить российское гражданство.

«Российское гражданство позволит Эдварду Сноудену пользоваться всеми правами и преимуществами гражданина Российской Федерации, в том числе в плане трудоустройства или ведения бизнеса. Однако Сноудена, судя по всему, интересует другой нюанс российского гражданства. Дело в том, что гражданин Российской Федерации не может быть выдан за рубеж, в отличие от иностранного гражданина. Если Сноуден получит российское гражданство, это позволит ему чувствовать себя в намного большей безопасности, чем сейчас, когда он, несмотря на наличие вида на жительство в России, все еще остается гражданином США без российского гражданства. Судя по всему, решение о приобретении российского гражданства принимается Сноуденом именно из соображений безопасности, особенно на фоне президентских выборов в США. Сноуден, по понятным причинам, не хочет стать предметом торга между двумя державами, и если он перейдет в российское гражданство, то ему это удастся: он получит стопроцентную защиту от выдачи другой стране, и если не будет покидать Россию, то шансов попасть в руки американских спецслужб у него станет куда меньше», — сказал Ревзин.

Адвокат напомнил, что с 2014 года Эдвард Сноуден имеет вид на жительство в РФ, который в 2017 году был продлен еще на три года. Таким образом, в этом году истекает срок в шесть лет, на протяжении которых Сноуден имел вид на жительство в РФ. Между тем, согласно российскому миграционному законодательству, иностранный гражданин имеет право подать заявление о предоставлении ему российского гражданства в том случае, если он более пяти лет проживает в Российской Федерации по виду на жительство. При этом, согласно ст. 62 Конституции РФ, гражданину России не запрещается быть одновременно и гражданином другой страны, что предоставляет Сноудену как гражданину США, возможность совмещать российское и американское гражданство.