Красногорск, , 18:23 — REGNUM Учащиеся подмосковных школ изучили основы предпринимательской деятельности на курсах «Открытые уроки» и «Деловая игра» в рамках проекта «Бизнес школьник». Об этом сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Занятия проводились среди учащихся в возрасте от 14 до 17 лет. В общей сложности курсы прошли 1357 детей.

«Мы видим такую тенденцию у поколения Z: они задумываются о создании своего бизнеса еще со школьных лет, предпринимательство им интересно! Проект «Бизнес школьник» был создан именно для этого: чтобы молодежь могла в доступном онлайн-формате изучить основы ведения бизнеса, протестировать свои идеи и сделать первые шаги для их реализации под чутким руководством экспертов и опытных коллег», — заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

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