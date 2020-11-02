Подгорица, , 18:20 — REGNUM После похорон митрополита Черногорско — Приморского Сербской православной церкви Амфилохия, который умер от последствий COVID-19, в Черногории высказываются предположения, кто же займет его место в митрополии.

Епископ Будимлянский и Никшичский Иоанникий (Мичович)

Пока больше всего прогнозов сходится на том, что преемником Амфилохия может стать епископа Будимлянско-Никшичский Иоанникий. Пока Синод СПЦ назначил его управляющим митрополией.

Иоанникий пользуется большой популярностью у верующих, в начале года его задерживали за участие в богослужениях и шествиях против спорного закона о свободе вероисповедания. Задержание епископа вызвало массовые протесты верующих.