Париж, , 18:21 — REGNUM Научный совет при правительстве Франции выразил предположение, что «вторая волна SARS-CoV-2, с которой европейские страны борются сейчас», еще не последняя. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщает Le Figaro.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Эксперты Научного совета считают, что зимой 2021 года Франция и другие страны Европы могут столкнуться с «несколькими следующими друг за другом волнами» коронавируса. «Таким образом, нам придется провести несколько месяцев в очень тяжелой ситуации», — говорится в отчете совета.

Напомним, за последние сутки во Франции было выявлено свыше 46 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, и в результате этого их общее число стало составлять 1 413 916.