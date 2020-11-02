Архангельск, , 18:02 — REGNUM За минувшие сутки список носителей коронавируса в Архангельской области пополнили еще 387 человек. Лечение проходят 7153 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Лидером по заболеваемости COVID-19 в регионе остается Архангельск, за сутки там выявили 123 заболевших. На втором месте — Северодвинск (52 новых случая), на третьем — Котласский район (65 случаев).

«Среди новых случаев также 15 завозных: двое заболевших — жители Вологодской области, которые прибыли в Архангельскую область, остальные 13 — жители Поморья, двое из которых вернулись из Польши, 11 — с отдыха в Турции», — отметили в штабе.

Всего с начала пандемии в Архангельской области коронавирус SARS-CoV-2 был обнаружен у 21 710 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что около 90% всех ввезённых в Россию новых случаев заражения коронавирусом — из Турции.