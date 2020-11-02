Архангельск, 2 ноября 2020, 18:02 — REGNUM За минувшие сутки список носителей коронавируса в Архангельской области пополнили еще 387 человек. Лечение проходят 7153 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.
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Лидером по заболеваемости COVID-19 в регионе остается Архангельск, за сутки там выявили 123 заболевших. На втором месте — Северодвинск (52 новых случая), на третьем — Котласский район (65 случаев).
Всего с начала пандемии в Архангельской области коронавирус SARS-CoV-2 был обнаружен у 21 710 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что около 90% всех ввезённых в Россию новых случаев заражения коронавирусом — из Турции.