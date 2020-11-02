Челябинск, , 17:56 — REGNUM В Челябинской области со 2 ноября приостановлена диспансеризация взрослого населения. Об этом сообщает региональный минздрав.

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Решение приняло министерство. Основанием для этого стала необходимость предотвратить распространение респираторных вирусных заболеваний, а также COVID-19. Приостановлена и работа центров здоровья.

Данная мера поможет высвободить медработников для борьбы с распространением коронавируса. При этом профосмотры граждан при устройстве на работу продолжены. Сохраняется и диспансеризация детей.