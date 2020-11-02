Екатеринбург, , 17:55 — REGNUM Проходивших лечение в НИИ дерматовенерологии пациентов переведут в два других медучреждения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Профильных больных направят в Свердловский областной кожвендиспансер и стационар городской больницы № 2 (Екатеринбург). В штабе добавили, что в настоящее время продолжается процесс по организации инфекционного госпиталя на базе НИИ дерматовенерологии.

Ранее местные СМИ заявляли, что некоторых пациентов института отпустили по домам из-за перепрофилирования НИИ под «ковидарий».

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 36 766 случаев заражения коронавирусом.

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