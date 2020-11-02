Красногорск, , 17:49 — REGNUM По состоянию на 2 ноября примерно 8% сотрудников подмосковных МФЦ находятся на больничном. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

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При этом у 0,5% из них подтверждено наличие с коронавирусной инфекцией, отметил министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар. При этом чиновник не исключил перевод МФЦ на режим работы по предварительной записи, однако это будет крайней мерой.

«Из почти 6,5 тысяч сотрудников на больничном находятся 8%. Гриппом и ОРВИ болеют 5%, ковидом — 0,5%. Ситуация пока под контролем», — сказал Рымар.

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