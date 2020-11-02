Воронеж, , 17:36 — REGNUM У пациента, скончавшегося в поликлинике №19 Воронежа 28 октября, были признаки острого инфаркта миокарда, если бы мужчина обратился к медикам раньше, он мог бы остаться жив. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте т здравоохранения Воронежской области, комментируя ситуацию.

Мужчина обратился в поликлинику 28 октября — в здание он вошёл в 13:19. Администратору он сообщил о давящих болях за грудиной, из-за которых ему трудно дышать.

«Фактически он обратился в первое медучреждение на своем пути. Мужчина работал на стройке и почувствовал себя плохо. В поликлинику он добрался на личном авто. Там его уложили на каталку и отвезли в кабинет неотложной медицинской помощи (на 1 этаже). Больного немедленно осмотрели, сделали ЭКГ и вызвали бригаду скорой медицинской помощи: были зарегистрированы признаки острого инфаркта миокарда. Практически сразу же мужчина потерял сознание, прекратилась сердечная и дыхательная деятельность», — сообщили в департаменте.

Медики провели реанимационные мероприятия. В 13:40 в поликлинику прибыла бригада скорой помощи, однако усилия оказались тщетны — в 13:55 была констатирована смерть. Позже супруга умершего сообщила, что её муж чувствовал недомогание в течение трёх дней.

«Он мог бы остаться жив, если бы обратился к медикам раньше, уверены в департаменте здравоохранения», — сообщили в департаменте здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 37-летний мужчина скончался в поликлинике №19 в Левобережном районе Воронежа 28 октября, причиной стала остановка сердца. Полиция проводит проверку.

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