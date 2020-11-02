Москва, , 17:36 — REGNUM В России необходимо принятие регламента с критериями неблагополучия семьи, у которой изымают ребёнка. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявила адвокат Алиса Волхова.

Она прокомментировала законопроект, меняющий порядок изъятия ребёнка при непосредственной угрозе его жизни. По нему несовершеннолетнего смогут забрать у родителей при наличии решения суда в течение 24 часов.

Эксперт отметила, что новые правила ускорят процедуру изъятия, «что сможет в некоторых ситуациях даже спасти жизнь конкретного ребенка».

«Опасения общественности вряд ли стоит в данном случае считать обоснованными, поскольку срочные изъятия детей происходят в экстренных случаях, когда существует реальная угроза жизни и здоровью ребенка. К материальному положению семей это не имеет отношения, за тем исключением, что отсутствие пищи, воды также рассматривается как прямая угроза безопасности ребенка. Однако обязательным условием принятия закона должно стать принятие регламента, который бы четко оценивал критерии неблагополучия семьи. Ведь главная задача государства — не допустить вмешательства в сферу семейных отношений там, где они не угрожают реальной безопасности ребенка», — сказала Волхова.

Эксперт полагает, что инициатива, получив статус закона, сможет усилить защищённость детей, проживающих в неблагополучных семьях.

«Следовательно, снизятся риски, связанные с преступлениями против несовершеннолетних, одновременно у органов опеки и попечительства и органов полиции появятся дополнительные полномочия, позволяющие оперативно реагировать на поступающие сигналы о ненадлежащем содержании детей, угрожающем их жизни и здоровью», — пояснила адвокат.