Тюмень, , 17:26 — REGNUM В Тюменской области в День народного единства запрещена продажа алкогольной продукции. Об этом сообщает региональный департамент потребительского рынка и туризма.

При этом тюменцам разрешено приобретать спиртное в заведениях общепита: барах, кафе и ресторанах.

Отметим, что День народного единства не единственный, когда по постановлению главы Тюменской области запрещено продавать алкоголь в магазинах. «Сухой закон» с 2017 года объявляется в регионе 1 и 9 мая, в День выпускников, в День защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День молодежи (27 июня), а также 1 сентября в День знаний.