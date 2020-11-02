Монреаль, Канада, 2 ноября 2020, 17:26 — REGNUM Создатели Star Wars: Squadrons уже работают над новой игрой по вселенной «Звёздных войн». Об этом 2 ноября сообщает «Мир фантастики».
Сейчас студия ищет сотрудников для разработки игры. Сообщается, что новым проектом по «Звёздным войнам» может оказаться следующая часть Star Wars: The Force Unleashed.
Напомним, Star Wars: Squadrons — это симулятор космических сражений во вселенной «Звёздных войн». Релиз игры состоялся 2 октября 2020 года.
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