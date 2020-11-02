Белгород, 2 ноября 2020, 17:24 — REGNUM Центр управления регионом официально запущен в Белгородской области 2 ноября. В единую систему проекта по работе с обращениями граждан включены все сферы жизнеобеспечения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Координационный центр принимает заявки от граждан, касающиеся работы медицины, транспорта, экологии, ЖКХ, безопасности движения и многих других. Сообщения, поступившие через региональный портал «Народная экспертиза» или платформу обратной связи на портале Госуслуги, будут перенаправлены в ЦУР, системы синхронизированы.
Центры появятся во всех регионах России. Структура создана по поручению президента РФ Владимира Путина.