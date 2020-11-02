Белгород, , 17:24 — REGNUM Центр управления регионом официально запущен в Белгородской области 2 ноября. В единую систему проекта по работе с обращениями граждан включены все сферы жизнеобеспечения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Координационный центр принимает заявки от граждан, касающиеся работы медицины, транспорта, экологии, ЖКХ, безопасности движения и многих других. Сообщения, поступившие через региональный портал «Народная экспертиза» или платформу обратной связи на портале Госуслуги, будут перенаправлены в ЦУР, системы синхронизированы.

«Основной эффект от деятельности Центра управления регионом — повышение уровня и качества обратной связи с гражданами. ЦУР также позволяет достаточно оперативно смотреть общую аналитику по области, выявлять проблемные точки, тенденции роста и предпринимать меры по тому, чтобы не допускать возникновения очагов. Очень интересным будет объединение направлений информатизации региона, над которыми мы сейчас работаем. В дальнейшем это позволит создать у ЦУРа более широкий функционал, чем изначально предполагалось», — отметил на официальном открытии системы первый заместитель губернатора Белгородской области Денис Буцаев.

Центры появятся во всех регионах России. Структура создана по поручению президента РФ Владимира Путина.