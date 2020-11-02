Вашингтон, , 17:22 — REGNUM В сети появилось видео, на котором показана скорость загрузки игры Spider-Man: Miles Morales на консоли PlayStation 5. Об этом 2 ноября сообщает издание Eurogamer.

Запуск игры на PS5 занимает всего семь секунд. При этом на загрузку активного сохранения уйдет около двух секунд.

Напомним, релиз Spider-Man: Miles Morales состоится 12 ноября 2020 года. Игра будет доступна на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5.

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