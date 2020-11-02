Екатеринбург, , 17:44 — REGNUM Глава Екатеринбурга Александр Высокинский постановил усилить ограничения в администрации города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

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Чиновник обязал профильные службы отслеживать нахождение чиновников городской и районных администраций на рабочем месте.

«Все, кто находится на дистанционной работе, обязаны быть на «удалёнке». Если сотрудники в отпусках, то они не должны допускаться на место службы», — сказал мэр.

Задача состоит в том, чтобы ограничить контакты в зданиях местной власти, уточнил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в гордуме Екатеринбурга объявили карантин после того, как несколько сотрудником аппарата думы заболели COVID-19.

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