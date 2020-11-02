Железноводск, Ставропольский край, , 17:12 — REGNUM В Железноводске верхнюю площадку Лермонтовского сквера отремонтируют на курортный сбор. Об этом заявил глава ставропольского курорта Евгений Моисеев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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«Восстановление курортной инфраструктуры продолжается, и одним из объектов, которые будут облагорожены в следующем году на средства, полученные от курортного сбора, станет верхняя часть Лермонтовского сквера, так называемый «Травертиновый обрыв». Это любимое место Михаила Лермонтова, именно отсюда и зародился наш курорт в 1810 году», — отметил глава города.

По его словам, в рамках благоустройства будут восстановлены терренкуры, ведущие от «Травертинового обрыва» на вершину горы Железной, по которым прогуливались Пушкин, Лермонтов и Толстой.

Лермонтовский сквер был заложен в 1988 году в честь 174-го дня рождения Михаила Лермонтова, которому на площадке установили памятник.

По данным администрации Железноводска, что за все время, которое продолжается эксперимент по курортному сбору, в бюджет города собрано более 100 млн рублей. Серьезные коррективы в этом году внесла пандемия короновируса: на данный моментсобрано около 20 млн рублей курортного сбора, за этот же период в прошлом году — более 30 млн рублей.

«Курортный рубль» помог восстановить на курорте старые заброшенные терренкуры.