Нью-Йорк, США, , 17:10 — REGNUM Следующее обновление для игры Red Dead Online будет «ориентировано на экшен». Об этом 2 ноября сообщает портал PCGamesN.

Директор по дизайну Red Dead Online Скотт Бутчард рассказал, что некоторые игровые роли будут усилены, а также геймеры получат больше возможностей для динамичных перестрелок. Однако дата выхода обновления пока не называется.

Напомним, Red Dead Online — это многопользовательская экшен-игра от студии Rockstar Games. Её релиз состоялся в мае 2019 года.

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