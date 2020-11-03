Стокгольм, , 07:53 — REGNUM На прошлой неделе Еврокомиссия предложила всем странам — членам Евросоюза начать использовать мобильные приложения для отслеживания контактов и месторасположения людей, инфицированных коронавирусом. Однако министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен не считает данную меру эффективной. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

"Мое мнение и представление таковы, что ни одна страна ЕС не нашла правильную модель для эффективного использования (мобильных приложений — прим. ИА REGNUM)», — заявила Халленгрен.

Тем не менее она подчеркнула, что разработка таких приложений в Швеции может снова стать актуальной. Сейчас работа по их созданию остановлена по соображениям конфиденциальности потенциальных пользователей.

Министр также усомнилась в необходимости установления в Швеции масочного режима. По ее мнению, обязательство носить маски в общественных местах может привести к игнорированию гражданами других мер по инфекционному контролю.